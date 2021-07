Durante la noche de este miércoles, unos delincuentes fueron detenidos tras una persecución policial en la comuna de Las Condes. Se trata de un hombre y una mujer, quienes se especializan en robar espejos retrovisores de los vehículos. Vecinos de la calle Valdepeñas en Las Condes denuncian que los sujetos frecuentaban diariamente el lugar para cometer los delitos en cuestión de segundos. “Iba manejando, de repente miro para los lados para cambiarme de pista y me doy cuenta que me habían robado los dos espejos”, denuncia una de las víctimas, quien además acusa la existencia de “una mafia, no sólo de quienes roban, sino que también de quienes lo reciben y después los revenden”. Esta mañana, el hombre fue formalizado como autor de robo en bienes nacionales de uso público y receptación, dejándolo sólo a él en prisión preventiva.