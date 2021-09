Juan Guillermo Rojas y Paulina Galleguillos son los padres de Avril y Roma, pequeñas mellizas de un mes y medio. Sin embargo, durante el embarazo “nos enteramos que una de ellas venía con espina bífida”, cuenta Juan. La pareja de profesores que se conoce hace cuatro años, recibió esta noticia durante un control rutinario a la semana 22 de gestación. Una patología que significa una notoria apertura en la columna vertebral, para la cual solo había una alternativa: Realizar una operación intrauterina, en la que corría riesgo su hermana y madre, por lo que decidieron no hacerla. Además del diagnóstico, llegaron las preocupaciones por las altas sumas de dinero que han tenido que costear de su bolsillo. Alegan que la Isapre no ha cubierto todos los gastos; pero lo cierto, es que la Clínica Los Andes, donde han atendido a la niña, no estaba dentro de los prestadores autorizados en el plan. “Si es necesario endeudarse por la salud de nuestra hija, y que ella pueda tener una calidad de vida lo más normal posible, lo vamos a hacer”, dice Paulina. Hoy la suma se eleva hasta casi $150 millones, por lo que decidieron iniciar una campaña en redes sociales que los ayude a paliar esta alta cifra. Asimismo, este martes fueron por primera vez a la Teletón para la evaluación de Roma, una pequeña esperanza para la familia.