“Fui dada de baja por la comisión médica central de Carabineros por una patología psiquiátrica”. “Carabineros me dio de baja por un trastorno depresivo no especificado”. “Fui dado de baja por lesionarme en un acto de servicio y no haberme podido recuperar”, son algunos de los testimonios de los afectados. En ese contexto, cerca de 200 ex carabineros fueron dados de baja sin beneficio ni oportunidades tras enfrentar a la comisión médica de la institución, órgano que aseguran funciona sin fiscalización alguna, denominándola como la “fábrica de cesantes”. Las denuncias apunta a diagnósticos errados, irregularidades y resoluciones arbitrarias que los dejan fuera del organismo, ya sea de manera absoluta o temporal. La institución en cuestión, no se quiso referirse al tema.