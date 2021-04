La carga laboral del personal de los consultorios no se reduce a prestar servicios médicos en atención al paciente. Desde hace un año que también deben realizar las tareas de testeo, trazabilidad y aislamiento. A esto, se sumó el proceso de vacunación tanto contra el COVID-19 y ahora contra la influenza.

El problema es que el número de trabajadores disponibles para todas estas tareas no ha variado, o mejor dicho, no ha crecido, por el contrario, están agotados tras más de 365 días de una pandemia que no da tregua.

Un informe del Colegio Médico (Colmed) y la Universidad de Chile evidencia que un 1/3 de los centros de atención primaria no está realizando trazabilidad a los casos sospechosos y que sólo el 23% pueden aislar en residencias sanitarias a todos quienes lo requieren en menos de 24%.

“La persona está contagiada, empieza con síntomas, en vez de inmediatamente aislar a los contactos estrechos, se espera las 48 horas que demora el examen y luego se empieza. En promedio se demoran más de dos días. Es decir, estamos dejando un espacio enorme para que las personas contagiadas sigan contagiando a las personas a su alrededor. Esa es una falla importante de trazabilidad“, apuntó Soledad Barría, directora del Departamento de Atención Primaria de la U. de Chile.

Esto se explica por varios factores. La doctora Larissa Briones, jefa de salud de La Cisterna, apuntó que si bien en marzo llegaron recursos por parte del Ministerio de Salud, siguen siendo insuficientes, ya que no sólo se necesita un equipo para realizar seguimiento de casos COVID positivo, sino también de los sospechosos y otro para contactos estrechos.

Otro motivo que complica la labor, dicen los funcionarios, es que algunas personas con coronavirus suelen mentir a la hora de dar a conocer sus contactos estrechos. Así lo indicó Camila González, kinesióloga de La Granja que trabaja en la notificación a los positivos por COVID-19 y registrando trazabilidad, quien sostuvo que “la gran mayoría de las personas me miente, dicen que viven solos, yo sabiendo que viven más personas, me tratan mal”.

De hecho, según el grupo epidemiológico de la Usach, en Vitacura se informa 0,95 contactos estrechos por caso y en La Granja 1,11.

Finalmente, otra variable que repercute es la descoordinación de los centros con la Seremis de Salud. “La gran descoordinación en que casi la mitad de los cetros dicen que están haciendo la trazabilidad, tanto la Seremi como los centros, pero cada uno por separado. Eso es lo peor que nos puede pasar”, advirtió Soledad Barría.

Durante el último balance del Minsal, se reportaron 5.134 casos nuevos y la cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 llega a las 1.043.022. En tanto que se registraron 62 fallecidos y el número total asciende a 23.796.