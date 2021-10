Continúan los cuestionamientos respecto a las explicaciones que entregó el presidente Sebastián Piñera por su rol en la compraventa del proyecto minero Dominga, esto en el marco de las revelaciones de Pandora Papers.

En dicha filtración de documentos y reportajes colaborativos internacionales, los medios chilenos Ciper y LaBot revelaron que el jefe de Estado selló la compraventa del proyecto minero con el empresario, y su amigo, Carlos Alberto Délano en Islas Vírgenes Británicas. En dicha operación, se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto en la Región de Coquimbo.

Ante esta situación, parlamentarios de oposición confirmaron que están estudiando una posible acusación constitucional contra el mandatario. El diputado Marcelo Díaz (UNIR) aclaró en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que “los hechos de un periodo presidencial pueden ser enjuiciados mediante una acusación constitucional hasta seis meses después de terminado el periodo”, esto teniendo en cuenta que los primeros antecedentes datan de 2010, es decir, en el primer periodo de Piñera.

A pesar de esto, el legislador afirmó que “las cosas que hemos acordado ayer con las bancadas de la oposición es examinar otros hechos que podrían marcar un hilo de continuidad respecto de estas irregularidades y anomalías. Lo que hemos visto en este periodo presidencial, no el anterior, es que hay hechos que llaman la atención”.

Lee también: ¿Qué son los paraísos fiscales y las sociedades offshore? La guía para entender los Pandora Papers

“Uno de ellos es que no ha tomado ninguna decisión para concretar el parque marino en el sector natural de la Reserva natural Pingüino de Humboldt, hay un acto de omisión que ha consolidado una situación que él ya había resuelto en su periodo anterior, que es no concretar una defensa de protección ambiental de ese territorio, que era la cláusula para recibir el último pago de la venta de la porción de minera Dominga que tenía el presidente”, explicó.

Luego, Díaz detalló que “puede haber actos durante la administración actual del presidente Piñera que sean de continuidad con aquellos que han tendido a favorecer a Dominga y, particularmente, a los negocios personales que tiene la familia del presidente. Si los hechos que estamos recabando confirman este hilo, la acusación constitucional cobra pleno sentido”.

Oficialismo “no se cierra” a la acusación

Respecto a si parlamentarios oficialistas podrían respaldar la acusación constitucional, teniendo en cuenta que Andrés Celis (RN) dijo que “no tendría problemas en sumarse si hay antecedentes serios y fundados”, Díaz afirmó que ya analizó el tema con varios de éstos.

“He hablado con diputados del oficialismo, ninguno me ha dicho que está disponible, (pero) varios me han dicho que no se cierran si los antecedentes así lo acreditaran. Hay una sensación de agotamiento con estar permanentemente con un presidente al que la línea de lo público y lo privado se le difunde, se le diluye”, explicó.

Además, enfatizó en que “es un presidente que sobre esto nos tiene sumamente acostumbrados. Dice ayer que siempre ha privilegiado los intereses públicos por sobre los privados y los hechos dicen lo contrario. Hay indignación porque esto afecta la imagen internacional de Chile”.

“Yo no le creo en esto. O sea, que nunca habló con su familia respecto a la parte que tenían que en la minera Dominga, que nunca habló con su íntimo amigo Carlos Délano, una persona condenada por el Caso Penta y que compró voluntades políticas, ¿Nunca habló con su amigo el presidente de la República sobre los negocios que tenían en conjunto? Yo no lo creo”, añadió.

Lee también: Tras revelación de Pandora Papers: Greenpeace refuerza llamado a solicitar invalidación de proyecto Dominga

Además, Díaz abordó el rol del Ministerio Público en la investigación que concluyó el 2017. El ex militante del PS indicó que “me parece que hace bien el fiscal nacional (Jorge) Abbott envíe estos antecedentes a la Unidad Anticorrupción, porque creo que todos nos enteramos sorpresivamente de la existencia de esta cláusula”.

“Hay un juicio crítico respecto al rol de la Fiscalía, uno de los abogados querellantes dijo que se le pidieron muchas diligencias a la Fiscalía y ésta no accedió. Yo tengo mis dudas respecto a la calidad de ese proceso investigativo, no estoy enjuiciando al fiscal, sino que digo que quizás la investigación fue tan acuciosa”, cerró.