El gobierno anticipó este lunes que se encuentra estudiando la posibilidad de no acudir al Congreso para renovar el Estado de Excepción Constitucional, el cual rige desde marzo del 2020 en Chile y que permite, entre otras cosas, aplicar un toque de queda en todo el territorio nacional.

Fue el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el que declaró en un punto de prensa que, debido a la actual situación sanitaria, “no sería necesario” su renovación, pero aclaró que está situación se definirá en los próximos días.

Respecto a esto, el diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic dijo, en entrevista con Contigo CHV Noticias AM, que “el gobierno perfectamente podría utilizar los beneficios que trae el Estado de Excepción sin el toque de queda. Esa es una decisión que toma el gobierno y que, en el caso de Chile, llevamos más de 500 días”.

“Yo no conozco otro país en el mundo que tenga la aplicación del toque de queda de manera tan prolongada como está aquí. En buena hora han comenzado a entender de que esta es una herramienta muy excepcional que no debe ser utilizada de esta manera, diría que casi abusiva a estas alturas, así que me alegro de escuchar al ministro Paris y al ministro del Interior, porque lo venimos pidiendo hace muchísimo tiempo”, agregó.

Ante esta situación, el parlamentario llamó al Ejecutivo a pedir la prolongación del Estado de Excepción, aclarando que “no estoy en contra de eso, estoy en contra del toque de queda. Y le hemos dicho al Gobierno, vamos a votar a favor (de la prorrogación) si hay un compromiso explícito y público en contra del toque de queda”.

“En dos ocasiones anteriores hemos dicho que no hay una justificación sanitaria, ni mucho menos democrática, para restringir las libertades de la manera que se ha hecho hasta ahora”, añadió.

En este marco, Mirosevic recalcó que, a su juicio, las libertades “se están restringiendo sin fundamento. Aquí es muy importante que se sepa, no hay fundamentación sanitaria. Hace mucho rato que no la hay”.

Finalmente, el legislador fue consultado sobre por qué cree que se sigue utilizando la herramienta. Aquí, apuntó a que “hay distintas interpretaciones, algunos piensan que es un mecanismo de control social, sinceramente no lo sé y no quiero atribuirle una intencionalidad al gobierno”.

“Lo que puedo constatar es que no hay otro país del planeta que haya utilizado un instrumento que se entiende poco democrático y excepcionalísimo”, concluyó.