La crítica de Alinco tras rechazo a quinto retiro: “Los que ganaron fueron el ministro Marcel y parte de la derecha”

Luego de casi ocho horas de discusión y negociaciones, finalmente este lunes por la noche se rechazó en la Cámara de Diputadas y Diputados los proyectos que permiten un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Luego de que la quinta extracción universal no alcanzara un quórum, el diputado independiente René Alinco criticó al gobierno y afirmó que “los únicos que ganaron fueron el ministro (de Hacienda) Mario Marcel y parte de la derecha”. Además, adelantó a Contigo CHV Noticias AM que presentará una propuesta para un sexto retiro, pero que no descarta dialogar con el gobierno para acordar nuevos beneficios económicos a la ciudadanía.