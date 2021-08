Tomasito, Matilde, Darmyn, Tamara, Itan y lamentablemente muchos más. Niñas, niños y adolescentes cuyas vidas se perdieron a manos de terceros, transformándose algunos en casos conocidos mientras que otras historias aún no han visto la luz pública. Pero ahora están todos unidos, ya que las familias han iniciado una lucha para pedir justicia. La organización fue iniciada por tres familias, entre ellas Scarlett Ahumada, madre de Itan, y Camila Almonacid, madre de Tamara, ambos niños fallecidos este 2021. Pero tras varias semanas de trabajo y dos marchas realizadas, la lista sigue creciendo y hoy ya son 27 familias que componen este grupo, es decir, 27 niños fallecidos en los últimos años. El caso de Itan fue mediático, ocurrió en febrero cuando estaba junto a sus hermanos y su madre en un auto cuando en un operativo policial el menor de 6 años recibió un disparo de un carabinero. El funcionario fue formalizado por cuasidelito de homicidio, sigue activo en la institución mientras dure la investigación, manteniéndose con arraigo nacional y firma mensual. “Por ser carabinero, son super bajas las penas (…). Él va a estar en su casa, se va a sentar a la mesa a desayunar con sus hijos, cosa que yo ya no hago porque mi hijo ya no está. Esta es mi lucha, que él pague, porque con o sin querer, él mató a mi hijo”, dice Scarlett. Ahora se preparan para una tercera marcha este 22 de agosto, una convocatoria que se realizará por primera vez a nivel nacional, pidiendo penas ejemplificatorias sin importar quién haya cometido el delito. Desde el gobierno anunciaron un proyecto de ley denominado como Ley Tamara, pero acusan que esta iniciativa no cubre a todos los casos.