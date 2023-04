¿Dónde Estás? Juan Bautista, el desaparecido en San Fernando que une a Chile y Argentina

Juan Bautista Fuentes era albañil y también se dedicaba al transporte en San Fernando, comuna que quedó sorprendida luego de que se informara su desaparición en febrero del 2000.

En esa época, su hija Guillermina tenía 10 años y su otro hijo, Juan, solamente 9. Era un periodo difícil y este trabajador salió a ganarse el dinero buscando regalarle zapatillas a sus pequeños.

Lamentablemente, ese día el hombre nunca regresó, lo que generó una inmediata reacción de su familia que sigue esperanzada en dar con su paradero.

“Mi papá no se podría haber desaparecido. Él tenía una familia, tenía hijos y no era una persona enferma”, dice su hijo Juan Fuentes.

Lo que ocurrió con Bautista es una verdadera incógnita y sus cercanos afirmaron que no se hicieron suficientes peritajes, especialmente en una casa aledaña a un río que podría ser clave en las indagatorias.

En medio de esa desesperación, un conductor encontró en pleno camino de tierra su billetera, la que tenía documentos importantes y que incrementó las dudas en la familia.

¿En Argentina?

La historia tuvo un inesperado quiebre luego de que los cercanos iniciaran una cruzada en redes sociales, publicando un afiche que llegó nada menos que al otro lado de la cordillera.

En ese contexto, una persona se comunicó con los hijos y aseguró que hay un hombre que es idéntico al que estaban buscando, lo que motivó a Juan Fuentes a viajar a Buenos Aires, Argentina, para encontrar respuestas.

Guillermina reveló a Juan que a este sujeto le decían “Tati” y reconoció que “se parecía bastante, pero nosotros teníamos otra visión de él. Se lo mostramos a sus hermanos y ellos dijeron que sí era”.

Un aspecto clave fue que cuando Bautista era joven lo mordió un ratón, por lo que su dedo meñique derecho estaba doblado. Coincidentemente, el individuo del vecino país también lo tenía, al igual que una quemadura en la espalda.

Tras juntar los recursos y hacer hasta rifas, Fuentes se trasladó hasta la localidad de Florencio Varela, pero lamentablemente no dieron con su paradero y el rastro de “Tati” se volvió un enigma.

“Siempre he tenido la esperanza de encontrarme con él. Jamás he bajado los brazos y me hizo mucha falta cuando era chico. Lo voy a encontrar algún día”, dijo su hijo.

La última información es que se halló un cuerpo no reconocido que tendría similares características a las de este albañil, el cual actualmente está en la morgue. Con todo, la familia se sigue preguntando: Juan Bautista ¿Dónde estás?