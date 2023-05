¿Dónde estás? Valentina Mardones, la universitaria que dejó una carta y desapareció misteriosamente en Quintero

Casi un año ha pasado desde que Valentina Mardones fuera vista por última vez, caso que remeció a toda la comunidad y en la que su familia sigue clamando justicia.

La joven de 23 años desapareció en Quintero tras salir de casa en agosto del 2022, dejando una nota en la que avisaba que quería ir a la playa.

Esta estudiante de arquitectura conocía el sector y apreciaba a esta localidad, ya que de pequeña iba de vacaciones a la comuna junto a sus seres queridos, esos mismos que hoy sufren con tanta incertidumbre.

Su última comunicación fue una carta de puño y letra que dejó al lado de su cama y en la que transparentó sus sentimientos. En esa misiva dejó como única pista que viajaba a la costa.

Su padre, Luis Mardones, señaló a CHV Noticias que Valentina “no se llevó nada. Ni ropa ni tarjetas de crédito. Lo único que tenía era su carnet y descubrimos que había sacado un Pase de Movilidad por si se lo pedían”.

Bolso encontrado

Sus cercanos recalcaron que la joven estaba angustiada por un ramo en particular en la universidad, pero apuntaron que ella estaba bien considerada en la casa de estudios.

En ese contexto, el suicidio se podría descartar cuando la línea investigativa toma otro camino con nuevos antecedentes. Tras ello, un mariscador encontró pertenencias de la desaparecida.

Al interior de este bolso hallado estaba su celular, billetera y hasta los dulces que su madre le dio para el Día del Niño y la Niña, fecha que conmemoraron horas antes de que se subiera al bus.

Sin embargo, su padre acusa que estas cosas fueron destruidas y que eso perjudicó saber del paradero de su hija.

Las extrañas amenazas

En enero de este año, la familia comenzó a recibir extraños mensajes de un desconocido, quien pidió que no siguieran divulgando el caso de Valentina. En caso contrario, aseguraba que le haría daño.

Por ahora, se sigue indagando sobre este individuo que contactó a sus padres vía WhatsApp, escribiendo mensajes que hasta hoy perturban a todos. A esto hay que sumar que una cámara de seguridad acreditó que Valentina sí estuvo en Quintero en esa jornada, la cual está en manos de Fiscalía.

La búsqueda no se ha detenido y sus cercanos no descartan que esto haya sido un secuestro o hasta una trata de blanca, pero estas teorías no han sido corroboradas.

Angustia, desconsuelo y desamparo son los sentimientos que calan hondo en el núcleo íntimo de esta joven. A pesar de eso, sus seres queridos se preguntan: Valentina Mardones ¿Dónde estás?