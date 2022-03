“Fueron navidades y cumpleaños sin alguien en nuestra mesa, sin alguien a quien abrazar o decirle feliz cumpleaños, o recibir el abrazo de ese alguien para nosotros”, dice Patricio Suárez, tío de Ignacio. Los asaltos a transeúntes denominados abordazos, se han masificado en el último tiempo. Un delito que comenzó a verse de manera más común en medio de la pandemia, y que en esa fecha dejó a su primera víctima fatal. Se trata de Ignacio González, joven de 18 años, estudiante y trabajador de supermercado, quien tras terminar su turno un sábado por la tarde, fue abordado por sujetos que bajaron de un auto y sin oponer resistencia lo apuñalaron hasta causarle la muerte. Esto casi hace dos años. “A Ignacio lo mataron y le robaron una mochila con yogur y galletas. No le robaron zapatillas, cadena, nada. Entonces eso es lo que hemos trabajado como familia, la confianza de que vamos a salir de nuestras casas y vamos a volver. Ignacio no volvió y no va a volver”, agrega su tío. Un dolor que su familia llevará de por vida, de hecho, la madre de Ignacio recién está retomando su rutina. Un proceso que, según dicen, se ha visto más complicado al ver que los abordazos siguen creciendo y les genera terror volver a ser víctimas de algo así.