Una familia denuncia que les deben más de $20 millones de pesos por concepto de arriendos impagos. Están dando una batalla con una demanda civil para intentar recuperar su casa. Hay casi un millón de causas similares que están paralizadas y los expertos advierten de la prolongación en los tiempos de espera. “No entiendo por qué las medidas que se tengan que tomar no son de sacar inmediatamente a esta gente que está haciendo esta ocupación de esta propiedad, porque a nosotros nos están pasando a llevar. Mis papás se están viendo tremendamente perjudicados, entonces ¿cómo es posible que legalmente no podamos hacer nada?”, afirma Carolina Ruiz, a quien hace 3 años que no le pagan por el arriendo de su propiedad.