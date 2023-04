“Qué droga, si vendo pescados”: Habla dueño de casa donde ocurrió fatal operativo de la sargento Rita Olivares

Hace tres semanas, la sargento Rita Olivares fue asesinada al acudir a un operativo por el robo en una vivienda en Quilpué. Uno de los delincuentes dijo que pretendían robar droga, precisamente, 100 kilos de marihuana. Sin embargo, equipos de CHV Noticias accedieron al domicilio y entrevistaron en exclusiva al dueño. Se trata de Esteban Ríos, quien expuso que esto “realmente no es cierto. Soy una persona feriana, vendo productos del mar“. Lo que se condice con las pericias que no arrojaron presencia de sustancias ilícitas en su casa. “Entraron con mi hija a punta de cañón y alcancé solamente a levantarme. Me dijeron ‘al suelo, entrégame la plata (…) adónde está la droga’. Pero qué droga, si vendo pescados“, sostuvo.