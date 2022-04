Taxi Libre: Dueño de ex Fuente Alemana se sincera sobre manifestaciones en Plaza Italia y su visión política

Esta noche, en CHV Noticias estrenamos Taxi Libre, una sección en la que distintos personajes conversarán con nosotros con la misma libertad con que un pasajero hablaría con su conductor. En esta primera conversación, Humberto Sichel llevó al dueño de la ex Fuente Alemana, Carlos Siri, hasta su local ubicado en plena zona cero, en las cercanías de Plaza Italia. Un sector que ha estado marcado por las manifestaciones de los días viernes. “El Estado tiene todas las herramientas para que esto no pase”, indicó Siri al ser consultado por su opinión al respecto de las agresiones que ha afectado a su local el último tiempo. Recordemos que Siri, tiempo atrás, hizo uso de un arma a postones tras el ingreso de desconocidos al recinto. En entrevista con Sichel, sostuvo que no se arrepiente de lo ocurrido.