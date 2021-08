Este miércoles a las 15:00 horas comenzará la tramitación del proyecto de ley que permite un cuarto retiro de los fondos de pensiones.

La iniciativa, que se discutirá en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, se iniciará un día después del anuncio del presidente Sebastián Piñera de extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por los meses de octubre y noviembre.

Respecto a esta situación y a la posibilidad de que se rechace el cuarto retiro, el diputado de Renovación Nacional Jorge Durán aseguró que la noticia dada a conocer por el mandatario “fue sorprendente. Se recibe con mucha gratitud. Es un anuncio que la ciudadanía no esperaba. Valoro sobre todo la ayuda a las pymes, la ayuda a reactivar la economía y a reactivar la empleabilidad formal”.

Lee también: El desconfinamiento disparó las solicitudes para casarse y sacar carnet: Retraso en Registro Civil genera meses de espera

“Pero quiero ser súper consecuente con lo que he planteado desde el principio. El cuarto retiro estaba enfocado en romper el vidrio solamente en caso de emergencia, en el caso que la situación país lo ameritara, que volviéramos a confinamiento, que llegue la cuarta ola o la variante Delta esté atacando a los vacunados”, declaró en entrevista con Contigo CHV Noticias AM.

El parlamentario, autor de uno de los siete proyectos que permite un nuevo retiro de los fondos de pensiones, añadió que “hoy en día las condiciones no están para aprobar el cuarto retiro y hay que ser súper sincero, porque sino se nos cae abajo todo el argumento del primero, del segundo y del tercero. Seríamos inconsecuentes y populistas en decir que están las condiciones para aprobar el cuarto retiro”.

“Creo que algunos parlamentarios, quienes incitaron al presidente a lanzar un IFE sin una justificación país, cayeron en lo mismo que muchos señalaron, mataron un supuesto populismo con más populismo”, agregó.

En este marco, Durán se refirió a la posibilidad de que el Gobierno acuda nuevamente al Tribunal Constitucional en caso de que el proyecto vea luz verde en el Congreso.

En concreto, el legislador apuntó a que “hasta el momento no sería necesario amenazar de ir al Tribunal Constitucional, puesto que muchos parlamentarios, en forma objetiva y seria, han planteado que, si se somete a votación de Sala hoy este proyecto, no están las condiciones y sería rechazado. A no ser que se entre en discusión en uno o dos meses más y cambie la situación país”.

Finalmente, el diputado RN afirmó que espera que el proyecto que permite sacar el 100% de los fondos de las AFP, iniciativa de que también es autor, “siga adelante, pero que siga adelante con un espíritu de verdad conciliador y de ver lo mejor para Chile, no de tener una calculadora electoral de que me da más en las encuestas”.

Lee también: Diputados UDI piden investigar posible colusión en precios de anticonceptivos

“Yo seguiré adelante con el 100% de los retiros porque creo que ese miedo está latente y los chilenos tienen el derecho, si no se saca adelante la reforma de pensiones, a hacer uso personal de su 100%, invertirlo ellos”, concluyó.