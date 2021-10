Polémica sigue generando la confesión del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien aclaró este jueves por la tarde que sí realizó el retiro del 10% de los fondos previsionales, argumentando que lo hizo para dejar el dinero en una APV.

En un video subido a sus redes sociales, el aspirante a La Moneda catalogó la iniciativa como “irresponsable” y causante del aumento de precios en los productos, adelantando que pretende discutir la extracción de la totalidad de los fondos de pensiones en caso de que se concrete el cuarto retiro.

Al respecto, el diputado de RN Jorge Durán afirmó en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que “me sorprenden cada día más declaraciones. Yo insisto, Sebastián Sichel es tremendo candidato, tiene muchas capacidades para ser un muy buen presidente, pero trato de ser lo más transparente en mis declaraciones y creo que acá se han cometido errores comunicaciones que no han ayudado”.

“(Son) errores en su estrategia de enfrentar a los parlamentarios que estamos a favor del cuarto retiro y del 100%. Yo espero que de ahora en adelante se tome otra línea editorial, no sé si el equipo asesor tiene que hacer modificaciones ahí, pero esperemos dar vuelta la página y seguir entregando propuestas e ideas que a la ciudadanía le interesa”, expresó.

Sin embargo, Durán apuntó a que, a su juicio, no hay “incongruencias” en el actuar de Sichel, quien siempre declaró estar en contra de los tres retiros concretados entre 2020 y 2021, pero que sí hubo un error en la confrontación que tuvo con los legisladores que respaldan la iniciativa.

“Ese fue un error más de los que se han cometido. La forma es contribuir al diálogo a través de argumentos, porque la ciudadanía los percibe muy mal. Creo que fueron errores y espero que se tenga la capacidad de entender que hay que dar vuelta la página, incluso con los parlamentarios que somos ´populistas´ para ellos”.

Consultado sobre si esto le hace un daño a la candidatura del oficialista, el diputado afirmó “absolutamente. No voy a estar defendiendo lo indefendible. Sichel es el candidato de la coalición y lo seguirá siendo, pero objetivamente, uno no puede estar defendiendo de que lo que se ha hecho ha estado bien, si ha estado mal y han sido errores”.

Posteriormente, el militante de RN indicó que “la ciudadanía agradece cuando un equipo o candidato tiene la capacidad de asumir que se han cometido errores. Eso no es una debilidad, es una grandeza. Los candidatos y políticos somos seres humanos y también cometemos errores”.

Finalmente, Durán defendió la propuesta del candidato a La Moneda de extraer el 100% de los fondos de pensiones de los afiliados.

“Cuando se dice que no se va a expropiar es como escuchar (el cuento de) Pedrito y el Lobo porque dicen que no se hará o no está en el programa de gobierno, pero hay proyectos en el Senado que hablan de nacionalización y de expropiación de esos recursos. Además, ves a Gabriel Boric que está rodeado por personas que sí quieren realizar esto a futuro, entonces es válido transparentar la posición”, concluyó.