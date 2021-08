Este miércoles se llevará a cabo la votación de la idea de legislar el proyecto de cuarto retiro de los fondos de pensiones, tramitación que se dará en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El parlamentario de RN Jorge Durán había señalado la semana pasada que votaría en contra de la iniciativa, asegurando que “no estaban las condiciones”.

Sin embargo, esta mañana afirmó, en entrevista con Contigo CHV Noticias AM, que estaba abierto a la posibilidad de votar a favor en la discusión de mañana.

“Yo he apoyado todos los retiros anteriores y fui autor de estos proyectos de reforma constitucional. He señalado que no estaban los mismos requisitos para aprobar que estuvieron en el primer, segundo y tercer retiro. No obstante, estoy abierto al diálogo, al debate, y no descarto, si vemos que la situación lo amerita, aprobar este cuarto retiro”, aclaró el legislador.

Al respecto, el diputado oficialista aseguró que “lo que dicho hoy en día es que está discusión se tiene que dar. Efectivamente hay personas que están recibiendo los IFE, que son alrededor de un 80%, pero hay un 20% que está quedando fuera de los IFE y de los ILE”

“Me he encontrado a diario en mi distrito que me señalan que tienen deudas millonarias con la clínica por el COVID-19, que están sin trabajo y llega el IFE, pero son $177 mil pesos y la deuda es de $3 millones”, agregó.

Durán aclaró que “tenemos que ver en la discusión de qué manera podemos entregarles otra solución a estas personas que no sea el cuarto retiro, pero si llegado el momento vemos que no existe otra herramienta que pueda ayudar a ese 20% de la población, tendremos que aprobar el cuarto retiro”.

Sin embargo, advirtió que, en caso de aprobarse finalmente la iniciativa, provocará inflación y, en consecuencia, un alza en los precios.

“Quiero que la ciudadanía tenga claridad de todas las consecuencias que esto implicaría. Muchas chilenos reclaman que ha subido el pan, el azúcar, la harina. Hay que transparentar que, si logramos aprobar este cuarto retiro, van a seguir subiendo aún más los precios de los insumos básicos. Si se aprueba ahora, va a provocar inflación”, cerró.