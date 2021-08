Preocupación ha generado en los economistas la caída de los fondos D y E en el primer semestre de 2021.

El fondo E cayó más de un 10% en la primera parte del año, lo que impacta directamente en las personas que están cerca de jubilarse y ocupar su fondo de pensiones. De hecho, salvo en enero, tuvo una caída porcentual en todos los meses hasta junio.

El economista y académico de la Universidad de Santiago Hernán Frigolett apuntó a que “venimos de una crisis global donde el refugio en 2020 fue irse a instrumentos de renta fija. Hoy las acciones han cobrado protagonismo y el movimiento viene a la inversa desde la renta fija a la variable”.

Lee también: Trabajadores del comercio piden cierre de locales a las 19:00 horas: Argumentan poca seguridad al retornar a sus hogares

“En el caso de Chile, eso se exacerba aún más. El resultado del Fondo E es claro de un desmedro en términos de la rentabilidad, porque cuando vienen los momentos de moverse desde el E hacia otros fondos, prima una posición vendedora y además tenemos una oferta bastante amplia de títulos de renta fija, sobre todo los que ha colocado el Gobierno. Esa es la peor combinación y un cuarto retiro vendría a exacerbar aún más”, añadió.

El especialista aclaró que el factor más gravitante para la caída de los fondos más conservadores es que, a su juicio, hay “un sistema mal diseñado porque se percibe que el riesgo está asociado al instrumento. Y no, el riesgo en los mercados financieros está asociado a los emisores. Se cree que la renta fija va a, por sí sola, mitigar los factores de riesgo y eso es un error”.

“El riesgo se mitiga por el factor de la diversificación. Entonces tenemos una situación en la cual los afiliados son los que toman decisiones, cuando debería ser el sistema financiero y los gestores que están en eso los que tomen decisiones. Tenemos a gente que está en el Fondo E sin necesidad alguna de estar ahí; deberían haber permanecido en el C o en alguno que dé mejor respuesta desde los resultados financieros”, añadió.

Sin embargo, explicó que en caso de no haber existido ninguno de los anteriores tres retiros aprobados en el Congreso, la caída de los fondos se hubiera dado de igual manera.

“Es muy probable que sí (hubiera pasado) porque los que están dirigiendo esto buscaron refugio en instrumentos de renta fija, entonces con o sin retiros habríamos tenido resultados parecidos. Probablemente, la intensidad sería un poco distinta. Tenemos un corralito en el que gran parte de las inversiones tienen que quedarse en Chile”.

Lee también: Cuarto retiro del 10%: Asociación de AFP advirtió que del total de personas que quedarán sin ahorros 56% son mujeres

Finalmente, el economista recomendó que, por ahora, las personas no se muevan de los fondos más conservadores, ya que “en este momento hay que esperar que el mercado se vaya asentando, porque si me muevo con caídas del 7%, moverse ahora es perder ese 7%, pero si me muevo al fondo C, probablemente tenga posibilidades de recuperar más rápido”.