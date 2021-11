Fue una de las grandes metas presidenciales del segundo periodo de Michelle Bachelet, mediante la construcción de jardines infantiles y salas cunas Junji. Una política pública que debía tener continuidad en el siguiente gobierno, sin embargo, hoy aún hay casi 100 recintos inconclusos a nivel nacional. Contraloría inició una auditoría en la Región Metropolitana, donde se corroboró que hasta mediados de 2020 existían 4.696 niños sin jardín infantil por obras no ejecutadas respecto de 47 proyectos, uno de ellos en la Villa Portales de Estación Central. Entre el 2017 y el 2019, 23 proyectos fueron paralizados en la RM, a fines del año pasado se constató que uno de ellos definitivamente no sería ejecutado, mientras que cuatro se encontraban en ejecución y 18 detenidos. Tras la auditoría, el ente contralor ordenó a la Junji efectuar un sumario por obras pagadas que no fueron ejecutadas. José Joaquín González, encargado de Aumento Cobertura Junji, argumentó que los proyectos demoran muchos más en ejecutarse de lo que se pensó en la administración anterior, un 116% adicional para ser exactos.