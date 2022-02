Una violenta golpiza de dos mujeres en el parque de diversiones Mampato en El Quisco, nuevamente está encendiendo las alertas. En febrero las vacaciones se hacen notar en el litoral con los veraneantes, sin embargo, estos sucesos preocupan a las autoridades y turistas aseguran que el ambiente no es el mismo. El parque no solo recibe a cientos de clientes, sino que también a antisociales que aprovechan este panorama para realizar delitos. José Jofré, alcalde de la comuna, asegura que “acá llegaron narcotraficantes, vendedores no autorizados que son bandas y han hecho peleas entre ellos mismos y se han acuchillado (…) En vez de disfrutar y mostrar lo lindo que tiene El Quisco, no lo podemos hacer”. Aumenta la población flotante y con ello se incrementan los robos y la violencia en las calles, situación que hace dos semanas ya había quedado en evidencia cuando un grupo de jóvenes quiso saltarse la fila de un juego y robar un celular.