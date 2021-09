Cerca de las 4:00 horas de la madrugada del pasado 4 abril, Yubitza Miranda y Marco González recibieron la peor noticia de su vida: su hija Franshesca, de tal sólo 18 años, había fallecido. Según las primeras diligencias, estaba en casa de su pareja cuando se habría quitado la vida. La causa inicial se cerró en mayo, no hubo investigación y los hechos no eran constitutivos de delito según la Fiscalía. La familia de joven no cree que la causa de su muerte fuese suicidio, sino que feminicidio, teniendo como principal sospechoso a su pareja. “Él la golpeaba. Nos enviaron unas fotos donde ella salía con su cuerpo morado, unos audios le decía ‘mi pololo me golpeó’”, afirma Cecilia Flores, tía de Franshesca. El papá, en tanto, asegura que “ella tuvo que alejarse de todas sus amistades, porque el tipo era celópata” y que incluso “le rompió celulares”. Justamente estos antecedentes no fueron considerados en las primeras diligencias, tampoco la existencia de una denuncia realizada en febrero por el delito de lesiones menos graves en contra de su pareja. En esa oportunidad, ambos fueron detenidos pero el tribunal determinó que ella había sido víctima y se dispuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento que no se cumplió. Franchesca, además, nunca dejó la casa en que vivía con su pareja en Quilpué. Ante esto, la familia interpuso una querella contra quienes resulten responsables, la cual fue acogida y se anunció la reapertura del caso que está siendo nuevamente investigado por la Fiscalía de Quilpué. “Lo que queremos es justicia para mi hija, porque sabemos que ella no se mató”, aseveró su madre. Respecto a la primera diligencia, la fiscal Mónica Arancibia sostuvo que “se determinó en las conclusiones del informe de la Brigada de Homicidios que acá no había participación de terceros. Esto sumado al informe médico legal, a la autopsia (…) Desde mi punto de vista eso no puede ser calificado como un error, porque hay antecedentes serios y científicos para haber determinado esa causa de muerte”.