Más de 100 personas denuncian que quedaron embarazadas luego de tomar un anticonceptivo defectuoso distribuido por la red de salud pública, correspondiente a las pastillas Anulette CD. Presentarán una demanda contra el laboratorio responsable de su fabricación y al Estado por la distribución, asegurando que sus derechos sexuales y reproductivos fueron vulnerados. Tal es el caso de Valentina Donoso, quien ya tiene más de seis meses de gestación, asegurando que es un hecho que “afecta psicológicamente y emocionalmente. Y económicamente obvio porque un bebé es una responsabilidad demasiado grande”, declaró. En total, 380.871 mujeres reciben este anticonceptivo en el sistema público, siendo Bárbara Vásquez otra de las afectadas por esta negligencia. “Me hubiera gustado ser mamá, pero más adelante, no aún. O sea teniendo una casa, estudios, trabajo, algo estable para darle a mi hija (…) he tenido que estudiar y trabajar al mismo tiempo para esperarla como se debe”, dijo. Mediante Ley de Transparencia, la Corporación Miles logró establecer la ruta de los lotes defectuosos B20034A y B20035A , la mayoría de ellos distribuidos en el sector sur oriente de Santiago, la Región de O’Higgins y Valparaíso. Laboratorios Silesia, responsable de fabricación de los lotes, en un comunicado argumentaron que los comprimidos denunciados cumplen con las especificaciones exigidas por lo que su eficacia no se vio comprometida, el error fue en el envasado. Mientras que el ISP y el Minsal se negaron a dar declaraciones.