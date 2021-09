Durante este viernes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua, absolvió por unanimidad al suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien fue acusado por el delito de violación de secreto.

Cabe recordar que el Ministerio Púbico le habría imputado dos delitos por violación de secreto, donde se le acusó de extraer una ficha del Sistema de Apoyo a la Operación (SAO) desde el Min. Público, documentos que habría facilitado a su hermana en el marco de una causa de drogas en Puerto Montt.

En conversación con CHV Noticias, Arias señaló que tras el largo juicio que data de 2019, buscará las responsabilidades pertinentes, haciendo hincapié en la gestión del Fiscal Nacional, Jorge Abbott. “Esto no es borrón y cuenta nueva. Voy a perseguir la responsabilidad del Estado, en este caso representado en su máxima autoridad por el Ministerio Público. No por buscar un provecho económico, no por odio ni ánimos, no por venganza en contra de estas personas que han ejercido estas acciones temerarias. Sino para que estas no se repitan con respecto a funcionarios, fiscales adjuntos, quizás otros fiscales regionales en el futuro porque estas crisis tienen que servir para que la institución mejore y la institución tiene harto espacio para preparar”, expresó.

Asimismo, explicó que con esta querella buscará erradicar las malas prácticas que los fiscales tienen “y que son atentatorias contra la garantía de las personas”.

“Hay una responsabilidad penal de no dar curso a estas denuncias y hay una investigación penal en curso a cargo del Fiscal regional de Atacama, y eso podría ser algo más concreto y que pudiera, por último hacer un mea culpa como reconocer o erradicar estas malas prácticas que algunos fiscales tienen y que son atentatorias contra la garantía de las personas”, dijo.

En ese sentido, acusó que no existe “ningún control sobre el Ministerio Público” y que debe ser una “institución de naturaleza autónomo”.

“No puede estar sujeto a presiones de ningún tipo que no sean la investigación de delitos. Pero debe necesariamente existir un control porque la historia reciente de la institución nos ha demostrado, que es absolutamente necesario modificar la forma de designación del Fiscal Nacional que ha demostrado no ser la adecuada”, agregó.

Finalmente expresó que “el estilo” que instauró el Fiscal Nacional Abbott “de que los fiscales no hablen, a lo único que favorece es al desprestigio del Ministerio Público”.

“La institución debe ser confiable para que las personas denuncien y así se puedan investigar los delitos y así mejoremos esto”, zanjó.