Las unidades de emergencia llegaron hasta el barrio industrial de Concón para rescatar a tres personas que cayeron al interior de un estanque con productos químicos, pero a su llegada, ya habían perdido la vida. Macarena Rozas es esposa de Francesco Castro, uno de los trabajadores fallecidos la mañana del 19 de julio en la empresa de transportes Alberto Díaz Parraguez. Su pareja habría sido el primero en caer al estanque de carga de un camión que contenía residuos de ácido sulfhídrico, provocando el rescate improvisado que terminó con su muerte y la de dos colegas más. “Él era súper cuidadoso de que nada nos pasara, y con él mismo también, entonces esto no fue accidente”, asegura Macarena, quien además relata que no pudo despedirse de él tras su fallecimiento, y que hasta la fecha no recibe sus pertenencias personales luego del accidente. Bastián Escudero de 34 años fue el primero en acudir en ayuda de Francesco, llevaba 6 años en la empresa, tenía experiencia, pero ese día no estaban sus superiores. “La empresa miente, porque dicen de primera instancia que ellos no ingresaban a los estanques, y sí lo hacían para limpiarlos”, dice su hermana, Camila Escudero. La Fiscalía de Viña del Mar investiga lo ocurrido ese fatídico día, y las familias de los trabajadores afectados han decidido interponer dos querellas por lo que aseguran es una cadena de errores que comenzó antes de este suceso. CHV Noticias llegó hasta la empresa que se encuentra con prohibición de funcionamiento desde agosto, pero en el lugar se constataron funciones, con entrada y salida de camiones. Personal de la Seremi de Salud llegó a fiscalizar, la empresa dijo no contar con las grabaciones de las cámaras de seguridad, y este lunes finalmente fueron clausurados ratificando su prohibición para operar.