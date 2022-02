Cumplir el sueño de la casa propia era todo lo que Marcela y Patricia querían, una ilusión que creció cuando vieron un anuncio que prometía poder adquirir una casa o departamento sin pie, tal como necesitaban. Pero no es lo único que tienen en común, ya que ambas no había podido optar a créditos hipotecarios ni subsidios estatales. Esto las llevó a la empresa Torres Leasing, que si bien no pide pie, sí cobra gastos operacionales apenas se inician los trámites. En general eran $1,5 millones antes del proceso y que era destinado, según la compañía, para la tasación de la vivienda que ellos gestionarían para las personas interesadas. El problema es que pasaron meses sin ver avances de la gestión prometida por Abraham Torres de dicha compañía. Patricia Garnica supo que su casa prometida no pensaba ser vendida tras contactar a los dueños y ahí, desde la compañía, le ofrecieron la devolución del dinero o buscar otra propiedad, y optó por lo primero, pero no tuvo respuesta. Luego aceptó buscar otro hogar que ya era parte del catálogo de la empresa, pero “pasaron cuatro meses y el tipo nunca me compró la casa tampoco. Pedí la devolución y de las dos fechas que me dieron, nunca lo hicieron”.