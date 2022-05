El drama de las encomiendas perdidas: ¿Quién responde?

¿Qué pasa cuando enviamos encomiendas y estas no llegan a tiempo? ¿Quién responde? O peor aún, ¿Cuándo compramos productos por internet y no son lo que esperábamos? Conocimos el caso de una mujer que tuvo la oportunidad de exponer por primera vez sus obras de arte en Italia, pero por problemas como estos, no pudo dar a conocer su trabajo porque su encomienda nunca llegó. Este y otros casos, lo revisamos en el siguiente reportaje del periodista Benjamín Contalba.