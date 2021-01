La importación particular de medicamentos es una práctica que ha ido en aumento y que deja al descubierto la falta de regulación de precios. Tal es el caso de Rina Cortés, quien hace más de 20 años fue diagnosticada con lupus y que ha causado que actualmente tome 14 pastillas diarias. Uno de dichos medicamentos es la hidroxicloroquina de 200 mg y 30 cápsulas, y que hoy en día tiene un valor promedio de $44.000 en Chile; pero en Argentina, este llegaría a los $7.929, es decir, un 400% más barato. Rina hace su compra a través de otros pacientes con lupus en el país transandino, asegurando que “yo sé que es un riesgo porque me pueden decir que estoy traficando con medicamentos, pero no es así. Recibo una pensión de $127 mil, no me alcanza para comprar el medicamento”, declaró.