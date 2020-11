Buscaban que sus víctimas tuvieran más de 80 años, que vivieran en un sector donde hubiera varios adultos mayores y que el cuento fuese creíble: Asistencia a la casa por la crisis del coronavirus. ¿El objetivo? Robarles todo lo que encontraran, incluso la pensión.

Marta Solar fue una de las mujeres que intentó ser engañada por uno de los hombres. Ella contó que “le dije que de la municipalidad no he recibido nada. Y me dijo ‘pero es que está perdiendo, tiene que ir’ y me empezó con el chamullo“.

Decían ser inspectores municipales de Estación Central. Uno ellos se quedó con la mujer para dejarle un supuesto registro donde le indicaban con quién se debía contactar. Le dijeron que tenía que dirigirse a la municipalidad, porque no estaba recibiendo un bono que le correspondía. Por supuesto, un engaño.

Mientras tanto, otro de los sujetos utilizó esta distracción para entrar al domicilio y cometer el robo. “Se mete a la casa y me empieza a sacar la plata, artesanías de bronce“, relató Moisés Solar, otro de los afectados por el robo.

Otra de las vecinas, Julia Gutiérrez, señaló que “me sacó $40 mil que me sacó del velador”.

Ladrones que sumaron al menos tres abuelitos afectados por el delito en un sólo pasaje en Villa Francia. “Uno se siente humillada, pasada a llevar, porque como una ya esta en la tercera edad, no debieran par estas cosas”, lamentó Julia.

Una cámara captó la imagen desde donde se podría extraer la patente del vehículo donde se trasladan los sujetos que se especializaban en robarle a personas de la tercera edad.

Al respecto, el alcalde de la comuna, Rodrigo Delgado, indicó que “voy a oficiar al Congreso, a las comisiones respectivas, para que puedan evaluar sancionar de manera mucho más drástica este tipo de delitos contra personas mayores que están en sus casas y alguien viene a engañarlos”.

¿Y qué pasó con Marta? Ella se dio cuenta de que había algo raro y le dio prácticamente un portazo al desconocido, ya que se percató que querían distraerla para robarle. Lamentablemente, no todos corrieron con la misma suerte.