Manuel Laborda y Francisca, en 2019 compraron un moderno container como proyecto de vivienda. Pensaban que sería el lugar para iniciar una vida juntos, pero lo único que prosperó fue la familia. “En un comienzo, el proyecto era tener la casa obviamente antes del hijo, pero las cosas cambiaron y ya han pasado dos años”, contó Francisca. Por su parte, Manuel argumentó que ante las demoras solo ha recibido excusas, y que “en un principio me dieron 60 días de plazo”, que finalmente se convirtieron 24 meses. La vivienda que construirían tenía un costo de $18 millones y constaba de dos containers. El vanguardista sistema los cautivó y depositaron $11 millones para asegurar la compra. El proyecto de la vivienda propia quedó en nada, pero no son los únicos. Jorge Salvo compró un container para una oficina, pero lo entregado no fue lo prometido, pidió la devolución del dinero y aún está esperando. La empresa en cuestión es Containercorp, cuyo dueño aseguró mediante una conversación telefónica que la demora se debió a la escasez de materiales y a la falta de acuerdo con las partes respecto a la supuesta devolución. Finalmente, se comprometieron a devolver del dinero en cuotas. l