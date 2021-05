Un cartel que pide justicia para René Moscoso Oñate (59) está a la entrada del sector de Polpaico, comuna de Til Til. El trabajador que se desempeñó como nochero en un predio de la empresa Powertrak cuidando su maquinaria, fue encontrado muerto y con impactos balísticos en su cuerpo. “Me dijeron que le había dado un infarto, pero después cuando llegó carabineros y PDI, no era así. A él lo habían baleado”, dice Yolanda Cabellos, su pareja. El hecho ocurrió el pasado 4 de marzo de este año, una trágica muerte que dejó como víctima a un hombre que no tenía curso de guardia ni contaba con los implementos para su defensa. Por lo tanto, su familia temía por que algo así sucediera. Sin embargo, él siguió trabajando ya que decía que necesitaba el dinero. René se había comprado una pistola de fogueo para espantar a quien quisiera ingresar, pero eso no fue suficiente. A las 7:30 am de ese día fue encontrado por uno de los trabajadores de la empresa y ahí comenzó el enigma, ya que según pericias, solo le robaron $100 mil desde su billetera y ninguna otra herramienta fue sustraída. La Fiscalía Centro Norte hasta hoy no registra avances en la investigación, y de acuerdo con el Registro Civil, la causa de muerte se debió a un trauma balístico abdominal por proyectiles de carga múltiple, lo que según expertos, corresponden a disparos de escopeta. La familia pide que se haga justicia y su abogado exige a la empresa que asuma su responsabilidad.