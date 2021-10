El cada vez más evidente desnivel del acceso a su vivienda en Quilpué lo que motivó a Pedro Astudillo a tomar chuzo y pala para dar con el origen de este problema. “Hice un pozo como a 40 centímetros y me salió un agua negra, podrida y hedionda”, cuenta el afectado. El hedor que emana desde la excavación es literalmente nauseabundo. “Ayer tuve mucho vómito, hoy día con este olor se me revuelve todo y yo que no estoy bien de salud”, dice María Saldías, propietaria de la vivienda junto a Pedro. Esta situación no ha dejado indiferentes a los vecinos de la población Belloto 2000, quienes también se han visto afectados. “Aquí no se puede abrir ni ventanas, hay un olor insoportable”, señala una residente del sector. Desde la empresa sanitaria y el municipio de la comuna dicen estar al tanto de este caso. “Detectamos una humedad proveniente de la red interior de la casa, que es de responsabilidad directa del dueño, pero nosotros queremos seguir apoyando a la familia. Por eso, además, haremos una video inspección por sus instalaciones interiores para determinar la causa”, afirman desde la compañía Esval.