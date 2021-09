Las actividades típicas para Fiestas Patrias son diversas y entre ellas hay dos que para muchos son una tradición: el Te Deum ecuménico y la Parada Militar, dos actividades que en 2020 no se pudieron realizar como sus anteriores versiones debido a la pandemia. Sin embargo, en el caso del evento religioso gracias a las mejoras sanitarias volverá a la Catedral de Santiago. “Celebrar una vez más el Te Deum en la Catedral de Santiago como signo de esta relación que tiene nuestra patria con todos los cultos religiosos”, señaló el vocero del Arzobispado de Santiago, Andrés Moro. No obstante, en el caso de la actividad uniformada aún no se sabe si se realizará en la Escuela Militar o volverá al Parque O’Higgins. Lo que sí es seguro es que habrá una ceremonia, ya que se han visto ensayos en la explanada del recinto durante los últimos días. El anuncio de la locación podría llegar este lunes 13 de septiembre.