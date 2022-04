Dr. Ugarte por flexibilización de uso de mascarillas: “No es una medida disparatada ni una chambonada”

Desde el próximo jueves 14 de abril, el uso de mascarilla no será obligatoria en espacios abiertos en comunas que no presenten índices negativos por COVID-19, de acuerdo al nuevo plan Paso a Paso. Al respecto, el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, señaló que esta “es una medida que tiene fundamento, pero yo como trabajo con enfermos graves, habría esperado ver la evolución del invierno antes de tomar una decisión”. Sin embargo, recalcó que la indicación “no es una medida disparatada ni una chambonada como algunos lo han planteado”, haciendo alusión a los dichos del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien calificó el anuncio de Gobierno como “una completa chambonada”.