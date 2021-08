Un vuelco se vivió en el caso de Valeria Vivanco, la joven de la PDI que falleció tras ser baleada en La Granja. A partir de peritajes científicos solicitados por la Fiscalía Sur, se determinó que es necesario realizar una reconstitución de escena en el sitio del suceso, la cual estará a cargo de Carabineros.

Además, funcionarios de la PDI fueron suspendidos de sus labores “con el propósito de establecer posibles responsabilidades en este ámbito”, según indicaron desde la institución.

La madre de uno de los imputados conversó con CHV Noticias este miércoles y aseguró que “del día número uno mi hijo dijo que no salió bala. No salió ningún balazo del auto si ellos no andaban con pistolas”.

Lee también: Acusados de crimen de subinspectora quedaron detenidos: Uno en prisión preventiva y otro en internación provisoria

La madre del acusado de 19 años especificó que cuando su casa fue allanada, no se encontró ningún tipo de armamento o drogas. “Hasta corriente le pusieron a mi otro hijo para que dijera dónde estaba su hermano”.

Asimismo, la mujer señaló que su hijo le dijo: “yo no lo maté, nosotros no la matamos, no andábamos con pistola. Empezaron a dispararle (los policías) y salió arrancando en el auto. Ellos pensaron que la podían haber atropellado, pero nada de bala. En ningún momento hablaron de bala”.

“Ellos fueron, la PDI. Seguro le iban a pegar a los mismos chiquillos y le llegó un balazo a ella”, dijo la entrevistada.

Lee también: Padre de Valeria Vivanco en funeral: “Fue una policía de honor, convicción y nos queda el orgullo”

Respecto a la investigación, comentó que “voy a confiar 100%, Carabineros va a tomar el caso y también confío 100% en mi abogado”. Del mismo modo, añadió que “quiero que sepan la verdad (la familia de Valeria), por ellos y por mi familia. Yo también me pongo en el lugar de ellos, no como mamá del que está culpable, también en el lugar de la familia de ella. Espero que se sepa la verdad y paguen los que tienen que pagar”.

Finalmente, acusó que “la familia de nosotros quedó en el suelo. Mi hijo no es delincuente, no tiene antecedentes, no tiene nada. El otro joven tampoco. Tiene que hacerse justicia por mi hijo”.