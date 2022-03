Un día de semana cualquiera, el agua en Maipú corre día y noche por las calles en plena crisis hídrica, a pesar de que se haya anunciado un posible racionamientos ante la eventual sequía del próximo invierno 2022. Asimismo, ciudadanos denuncian que llevan semanas con fugas de agua y que no obtienen soluciones sobre la problemática. Solo en Maipú existen 18 mil denuncias por esta problemática que no han sido atendidas por el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA). En ese contexto, un dato relevante es que el agua no facturada a nivel nacional es de un 33%, lo que significa que miles de litros no llegan a los usuarios por diferentes motivos. Por su parte, la empresa sanitaria SMAPA es la que más agua desperdicia con un 53%, no obstante, los números de las otras sanitarias tampoco son alentadores.