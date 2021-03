Un hombre de 54 años acusa negligencia del Hospital San José, que lo sacó de la lista de espera, pese a que hace cinco años aguarda para ser operado de una hernia. Esta semana fue a consultar por su caso, pero en el recinto de salud le dijeron que en los registros aparecía que ya lo habían intervenido. “Me dicen que tengo que hacer una nueva ficha para poder otra vez ver mi problema y ver cuándo me van a operar”, relata Mario Tobar. “Se burlan de la gente”, condena. Mientras, desde la dirección del establecimiento médico aún no tienen una explicación para lo sucedido y el sindicato de trabajadores de la salud del recinto asegura que no es la primera vez que se saca a pacientes de la lista de espera.