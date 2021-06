Cristina y León, pareja chilena-italiana, viven días complicados por la pandemia. Ellos se encuentran en Suecia luego de casarse en Chile, ya que León se ganó una beca en dicho país. El problema es que deben volver el 1 de julio, pero al parecer solo él podría ingresar a territorio nacional, debido a que ella aun no tiene la residencia en Chile. A esta situación se suma que León tiene tres hijos en el país, por lo que debe regresar, pero tampoco quiere dejar a su esposa el extranjero. En 2020, en Europa, surgió el movimiento El amor no es turismo como respuesta al cierre sistemático de fronteras. En dicho continente, se creó un sistema de excepción con salvoconductos mediante requisitos como la acreditación de antigüedad de relación. En Chile, en cambio, tras 10 meses de negociación se logró una excepción que permitía que parejas casadas o con unión civil pudiesen, mediante un salvoconducto consular, acceder a reunirse en Chile. Pero éste se eliminó por el cierre de fronteras decretado en abril. Esta semana, el movimiento envió una carta a la subsecretaria Daza pidiendo restablecer el salvoconducto y aún no reciben respuesta.