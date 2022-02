Un dramático caso. Los familiares denuncian que llevaron a Natasha, una mujer de 80 años, a la clínica Las Condes para someterse a una cirugía por un cáncer de laringe y se la entregaron en estado vegetativo. Además, actualmente, quien está a cargo de la paciente, ahora en hospitalización domiciliaria, enfrenta actualmente una deuda por más de 60 millones de pesos. “Natasha se internó en la clínica para que la operara el doctor, para hacerse unos exámenes y 24 horas después me la entregaron en estado vegetal”, aseguró su hermana Olga. El abogado de la familia estima que hubo negligencia médica, ya que su informe médico revela que ingresó en buenas condiciones y la falta de oxígeno y compromiso de consciencia que presentó una vez en el recinto de salud fue notado por el equipo médico a la mañana siguiente. Adicionalmente, las deudas agobian a la hermana de Natasha hace meses, quien no es capaz de pagar la hospitalización, que incluye medicamentos, visitas médicas, entre otros. Paralelamente, Olga denuncia un hostigamiento por parte de la clínica, que la podría incluso llevar a un proceso judicial por el no pago de la cuenta.