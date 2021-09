El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no descartó aumentar las multas por una serie de incidentes que se han registrado en el último tiempo en aviones y aeropuertos del país, cuyos protagonistas son principalmente pasajeros violentos que no quieren respetar las normas sanitaria. “La seguridad de administración en el transporte duplicará las multas a los viajeros que se niegan a usar mascarilla. Si infringen las reglas, estén preparados para pagar y por cierto, muestren algo de respeto”, señaló el mandatario. Según la Administración Federal de Aviación de EE.UU. hasta agosto se han reportado 4.090 pasajeros escandalosos, de ellos 2.999 tienen que ver con el no uso de mascarilla. En total, la administración ha emitido más de un millón de dólares en multas este año, cifra que podría aumentar.