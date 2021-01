Esteban Rodríguez, Jesús Pardo y David Mora son algunos de los denunciantes que acusan de estafa a Ariel Riquelme y su automotora ubicada en Cerrillos. Las víctimas dejaron sus vehículos en consignación, pero jamás se les pagó lo acordado por concepto de venta.

El método del fraude habría sido la captación de clientes que vendían autos a través de las redes sociales y cuyo responsable, dueño de la automotora, habría huido del país.

“Mi auto lo tenía en $6,4 millones y sé que lo vendieron en $7,2 millones. Me ofrecían pagarme dos millones en efectivo al momento de la firma y cuatro cuotas por el monto restante, que eran de $1,1 millones cada una”, relata Rodríguez, quien dijo que el abogado del estafador se contactaría con él, algo que nunca sucedió.

En el caso de Pardo, otro de los clientes afectados, la situación fue similar: “Primero me hizo una transferencia de $200 mil para agregar la cuenta y, para cuando estuvieran todos los fondos, hacer la transferencia con el monto total”, afirma este hombre que sólo recibió $3,5 millones de los $7,1 millones que habían pactado.

Mora, por su parte, señala que el embaucador le ofreció un trato diferente con total convicción: “Mi auto se había vendido, pero nunca vi la plata. Así que me ofreció que le llegaría un vehículo nuevo y que me lo pasaría como si fuera un pie ya que yo necesitaba un auto para trabajar”, comenta.

Ante la impotencia de no ver nada concreto, Mora le pidió a Riquelme que le devolviera su camioneta, pero ésta ya había sido vendida, sin opciones a conocer su paradero, ni quien la adquirió.

Desde inicios de la pandemia

Los clientes de Atuauto.cl aseguran que los problemas comenzaron en febrero del año pasado, en pleno inicio de la pandemia y cuando Chile aun no levantaba medidas de confinamiento.

No obstante, una ex trabajadora de la automotora señala que hubo diversos problemas y agresividad por parte de los clientes, con amenazas de por medio.

“Cuando se inició la pandemia, en enero o febrero, nosotros desde la casa igual seguíamos trabajando, pero a partir de marzo como que todo empezó a tardarse. Me tocaba atender a los clientes y ellos se llevaban los disgustos, incluso con amenazas de romper los vidrios o llevarse los autos. Había clientes que nos decían: ‘Pásame la llave, me voy a llevar cualquier auto”, indicó la mujer que solicitó anonimato.

El malestar de los clientes radicaba en que no había una explicación convincente por parte de Riquelme, quien sólo se limitaba a decir que había acuerdos de confidencialidad y otras excusas, pero de los autos y los dineros, nada.

Los problemas aumentaron el día que “Carshopping”, el parque automotriz donde se ubicaba físicamente la automotora, decidió poner término al contrato por incumplimiento de pagos.

Israel Morales, administrador del espacio de venta vehicular, reconoce que Riquelme y su compañía quedaron debiendo montos importantes por conceptos de arriendo.

Por otro lado, el sitio Atuauto.cl se mantiene operativo, pero su principal responsable está inubicable, al menos para sus clientes. Se especulaba que estaría fuera de Chile, sin embargo, la ex esposa de Ariel Riquelme afirmó que el sujeto se encontraría viviendo actualmente en un exclusivo condominio de Paine.

Pese a esa versión, uno de sus clientes logró indagar y, por medio de conversaciones con otros estafados, logró averiguar que Riquelme tras las acusaciones huyó a Estados Unidos.

El acusado sacó la voz

“No es que yo tenga mil o dos mil millones en deuda. Creo que la suma total es como de $68 millones. Esto lamentablemente fue producto de la pandemia. Yo pagaré mi deuda. No voy a dejar a mi hijo autista que necesita hacer sus rutinas conmigo, por lo que volveré a Chile lo antes posible. Todavía no se me ha imputado ningún delito en tribunales”, expresó en una llamada de voz Riquelme, quien accedió a hablar con CHV Noticias.

En cuanto a las razones de su salida del país, el empresario automotriz lo justificó de la siguiente manera: “Eran amenazas de gente enojada porque se les debía dinero, pero cuando ya se cruzó la línea y me di cuenta de que esas amenazas podían ser efectivamente reales, ese mismo día salí de Chile y no tuve ni tiempo de hacer una denuncia”.

“No podía seguir viviendo asustado o pensando que me iban a agredir en cualquier momento por un negocio que fracasó”, y agregó que él tiene unos bienes a la venta con los que pretende pagar. “Gracias a Dios no es muchas plata. Aquí no hay 100 personas, ni 50, ni siquiera 20. Creo que son 8 los casos”, relativizó.

Los antecedentes de este presunto fraude ya están en conocimiento de Carabineros y Fiscalía, quienes deberán dilucidar el carácter y origen de las deudas para determinar si, en concreto, se trata de una estafa o de un mal momento de un negocio que se fue a piso por la pandemia, pero del que su dueño tendría al menos intenciones de reparar y ponerse al día.