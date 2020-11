Una preocupante denuncia han realizado clientes de la empresa corredora de propiedades Rapirent Chile, la cual enfrenta actualmente una querella penal por los delitos de estafa y apropiación indebida.

De acuerdo con el relato de una de las personas afectadas, los dueños de la empresa utilizaron su departamento para instalar el centro de estética Anakena Spa, y lo peor de todo, es que durante varios meses denuncia no haber recibido el pago por el uso de su propiedad.

Ese es el caso de Silvia, quien tras el estallido social decidió dejar su departamento en Santiago centro y contratar a la empresa Rapirent, encontrada en Internet, para iniciar el arriendo del inmueble a partir de diciembre de 2019. En los primeros meses, enero y febrero, recibió los pagos correctamente, una situación que cambió con el pasar del tiempo.

La empresa no habría pagado los consumos básicos, gastos comunes y el arriendo en dicho periodo. “Ellos no dan la cara, no responden para nada. Abril, mayo, junio… hasta el punto que me notifican para embargo; ni siquiera me lo devolvían (departamento) para yo poder tomar otras decisiones“, contó Silvia.

Luego de esos meses, decidió acudir hasta su hogar presuntamente arrendado y al llegar notó que los mismos dueños de Rapirent habían instalado en su departamento este centro de estética.

La empresa en cuestión enfrenta una querella colectiva de al menos cinco clientes. Entre ellos Luis Novoa, de la comuna de San Miguel, quien según contó su problema fue porque “empezaron a tener atrasos en sus pagos y empecé a escribirles por eso. Pero ellos siempre me daban excusas de que estaban haciendo un trámite, que estaban de viaje, que estaban con un problema en la cuenta del banco“.

A él se suma también Carlos González, quien indica que la empresa le adeuda más de un millón de pesos, y que de acuerdo con su relato “nos afectaron tanto económicamente como el aspecto moral, por la preocupación de estar detrás sin saber si vamos a recibir el dinero y no saber quién está viviendo en nuestras propiedades”.

Por su parte, Diana Mena, abogada querellante contra Rapirent, explicó que la empresa “se quedó con las rentas obtenidas… los arrendatarios sí estaban pagando las rentas y Rapirent como intermediario no estaba cumpliendo con la obligación entre ambos”, aseguró.

Qué es y quién está detrás de Rapirent

La empresa, según indica en sus plataformas, ofrece la administración de departamentos en modalidad de subarriendos. Fue creada en junio de 2019 por un matrimonio y cuyo representante legal, hasta agosto de este año, correspondía al capitán del Ejército del destacamento Arauco en Osorno, Yerko Andrés Rendic Sánchez.

Rendic, producto de este conflicto, se encuentra actualmente demandado en esta querella penal y su defensa plantea que esta no sería una estafa, sino que corresponde a retrasos en los pagos debido a la pandemia.

“La crisis social y la pandemia han disminuido los ingresos notoriamente, por lo tanto estamos empeñados en pagar todos los cánones de arriendos que están pendientes”, declaró Maurice Boudon, abogado defensor de Rapirent.

Cabe destacar que este hecho no es algo nuevo para el capitán del Ejército, quien durante este año recibió una serie de reclamos en la institución por situaciones similares. Al respecto, el coronel Nelson Cabezas, comandante del destacamento Montaña n°9 de Arauco, indicó que ante la posibilidad de constituirse un delito se puso en conocimiento de esta situación al Ministerio Público.

Los argumentos entregados por la defensa fueron refutados por la abogada querellante, quien indicó que en este periodo se “cambió la empresa de una SPA (sociedad por acciones) a una responsabilidad limitada (sociedad limitada) y luego volvió a cambiar con el solo objeto de poder disminuir su patrimonio como empresa de 10 millones a un millón. Claramente nosotros encontramos que hay una puesta en escena y un animo para defraudar a los propietarios“, sentenció.

La investigación correspondiente aún está en curso, pero durante la realización del reportaje, la empresa comenzó a responder con la devolución del dinero a parte de los afectados, quienes incluso habían sido contrademandados por injurias y calumnias en el proceso.