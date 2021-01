Un grupo de detectives privados está siendo acusado por estafa y extorsión, además de cobros con sumas millonarias por trabajos que en definitiva no realizarían. La denuncia es contra la empresa Evidencia, pero no es la única, Investigue.cl presenta denuncias similares. “Me cobraron $380 mil, más una base”, relata una de las víctimas, quien eligió el anonimato por temor y vergüenza. Él los había contratado para que siguieran a una ex pareja por una supuesta infidelidad. La cuestionada empresa explicó que ese cobro es por un seguimiento de 7 horas diarias, a lo que suman los desplazamientos y otros gastos asociados que estarían notariados en un contrato. Sin embargo, uno de los denunciantes asegura que “nunca firmé nada y la comunicación fue sólo por WhatsApp y teléfono”. Tras una semana de investigación, a este cliente le llegó el informe con el desglose del costo, el cual subió a $2.307.227. “Nunca especificaron nada; no hubo boletas, ni de traslado u hotel donde ellos hayan pagado algo. Aparte, por el servicio no tuve ninguna respuesta, ni siquiera una foto, nada de por medio”, acusó el afectado. Tras negarse a pagar, fue que llegaron las amenazas, lo que, de acuerdo a expertos, podría constituir delito de extorsión.