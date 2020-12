Diversas personas denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa piramidal por la empresa Solvent Group. Un caso es el de un funcionario público, quien por vergüenza e impotencia quiso ocultar su rostro, y asegura haber invertido $111 millones mediante diferentes créditos de consumo.

Según explicó, su motivación para ser parte de esta propuesta de inversión era porque la empresa acordó dejar en cero el crédito hipotecario que él tenia por más de $60 millones. Y además, también le ofrecía ganancias personales, una situación que lo llevó a unirse con millonarias sumas desde el 2017.

“Me ofreció liquidar ese crédito hipotecario, además de dejarme con algo de dinero para no tener que trabajar mientras estaba estudiando, entonces fue todo con caído del cielo“, declaró esta presunta víctima.

“Tenía que ir solicitando créditos de consumo en los bancos. Me pidió que lo hiciera en un corto periodo de plazo para sacar en varios bancos a la vez. Los primeros mese hubo frutos pero después desaparecieron”, agregó el afectado.

De acuerdo con su abogado querellante, Yerko Polanco, el procedimiento era que la empresa acordaba pagar estas cuotas de los créditos de consumo sacados por los clientes, “cuotas que nunca eran depositadas de forma íntegra. Sin embargo, al momento del mes séptimo cuando correspondía que estos dineros fueran prepagando el crédito hipotecario y de consumo, se destapó que era una estafa porque cesaron los pagos“, explicó.

Pero este hombre, tal como se señaló, no es la única víctima. Junto a otros nueve afectados iniciaron una querella criminal por los delitos de estafa, infracción a la ley general de bancos y asociación ilícita en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en donde el total de los dineros entregados con créditos supera los 800 millones de pesos.

Hasta el momento la investigación apunta como principales sospechosas a Paula Sánchez Zúñiga, quien se encuentra formalizada, y Claudia Grace Olivares Rosales, quien cuenta con una orden de detención vigente desde el 4 de diciembre del año 2019 por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente

Las denuncias por estafa piramidal anteceden a estos casos, ya que en el 2015 la empresa ya estaba involucrada en estos temas. En dicho año, otras 10 personas acusaron a Claudia Olivares Rosales, la misma mujer que hoy aún no logra ser detenida, de hacer exactamente los mismos hechos que se le acusan actualmente.

Según la investigación y denuncias correspondientes, Claudia sería la cabecilla de este presunto fraude y posee dos causas distintas por el mismo delito, del 2015 y 2017. Con un total de 20 querellados en su contra, sus primeras víctimas aún no tienen respuesta, una situación que preocupa a sus más recientes afectados.

Así lo declaró Oriel Godoy, quien denunció esta estafa piramidal el 2017. “Me imagino que por el mismo tema de la pandemia y el estallido social, se ha paralizado todo esto y no hemos tenido nueva información a la fecha. No sabemos cuándo la van a pillar, cuándo la van a encontrar. Para mí hoy día la causa esta pérdida, ya no creo en la justicia“.

Oriel Godoy fue uno de los denunciantes más afectados en el año 2017. Con la inversión junto a esta supuesta empresa, su deuda con el banco pasó de 3 millones a 36 millones de pesos, algo que lo llevó a perder su casa en febrero de este año.

“Me acerqué al banco, me acerqué con la querella, me acerqué con la documentación y a los bancos no les interesa que uno les demuestre que uno fue estafado, a ellos les interesa repactar y saber cuánto y cuándo va a pagar“, dijo Godoy.

Por su parte, la defensa de Paula Sánchez Zúñiga, única formalizada hasta ahora en esta investigación, insiste en que su representada también sería víctima de Claudia Olivares Rosales.

“Paula no tiene un patrimonio importante que haya sido generado a través de este supuesto fraude. Ella recibía sus remuneraciones de parte de la gerente y dueña de la empresa, que es la persona que está con orden de detención hoy día. Cuando ella se percató que esto pudiese tener atisbos de fraude, lo que hizo fue denunciar a Claudia de inmediato“, aseguró José Antonio Villalobos, abogado defensor de Paula Sánchez.

Desde la Fiscalía indicaron que la labor de ubicar a la mujer que lleva más de un año prófuga, corresponde a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, entidad que no accedió a dar una entrevista a CHV Noticias.