Una simple solicitud de estacionamiento se transformó en una pesadilla para Daniel Haas, empresario viñamarino que hoy es uno de los tantos querellantes contra Ronald Mandy, el dueño de la automotora Auto Inc SPA. Dice que fueron cinco vehículos los que dejó en el estacionamiento ofrecido por Mandy y, cuando los fue a buscar, empezaron las trabas y se percató que éstos no estaban. “Nos dimos cuenta que él había entregado los autos en parte de pago por deudas que tenía y otros los había vendido”, cuenta Haas. Pero no es el único denunciante ya que hay más testimonios que dan cuenta de un eventual actuar al margen de la ley. Las querellas presentadas son 9, con vehículos por montos de al menos $230 millones en total.