“Cuando uno trata de enfrentarlo él se hace la víctima, acusando que también los estafaron”, aseguró una de las más de 20 denunciantes de Claudio Gorlitz, el representante legal de “Automotriz Larraín”. Tras numerosos intentos por contactar al acusado, un equipo de CHV Noticias logró hablar con él y prometió pagar lo adeudado de aquí a febrero. Acto seguido, afirmó que los problemas de dineros impagos los generó el que era su socio en la empresa, Mauro Bulos junto a su madre. “Estuvimos muy bien por 18 meses, pero luego descubrí que hubo un robo de unos $18 millones”, acusó Gorlitz. Sin embargo, esta versión es contrastada por el propio Bulos, quien se defiende: “Cuando un cliente me reclamaba por el pago de un auto yo conversaba eso con Claudio y él me tranquilizaba diciendo ‘no te preocupes, ya hablé con él y está todo bien, mañana le entrego un cheque’”, señaló su ex socio, pero ese dinero eventualmente nunca llegaba. La historia de acusaciones cruzadas entre ambos se resume a una demanda civil por parte de Bulos y una querella criminal de Gorlitz. Además, los dos en conjunto y por separado, enfrentarán querellas y serán formalizados el próximo 1 de febrero.