Frustración y culpa es el sentimiento de las víctimas de una nueva estafa en el rubro automotriz, quienes cayeron en el engaño de un sujeto que tenía bien armado su negocio de fraude, ya que operaba en pleno parque automotriz, ofreciendo todas las garantías, al menos apariencia. “Cometí un error porque la primera vez que fui a reclamarle allá, ya me olía que esto era una estafa y debí haberme traído el vehículo, pero no lo hice”, afirmó Alejandro Bley, una de los estafados por Automotriz Larraín y su representante legal, Claudio Gorlitz. El delito resultó ser múltiple, con varios clientes que fueron contactados por Bley, quien se dio el trabajo de anotar las patentes de los autos consignados y advertirle a los dueños lo que sucedía. “Él (Gorlitz) me ofreció comprar mi auto y me pasó tres cheques, los que tenían orden de no pago”, denunció Andrés Oliveras, otra de las casi 20 víctimas de estafa.