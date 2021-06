Son numerosos los casos de personas que compraron productos en una tienda que ofrecía ropa por Instagram, pero que nunca recibieron sus productos. De 30 mil hasta 300 mil pesos en depósitos que se hacían a un mismo nombre, Pablo Martínez, quien tiene cuatro cuentas en la red social. Desde el día en que depositaron, los afectados no supieron más de sus productos. “Uno se molesta, no tiene la respuesta y después te vas enterando que al final no eres solo tú, sino que eran 20 personas más” dice una de ellas. “Este es un emprendimiento que tengo hace 5 años atrás. He tenido bastantes problemas con el envío de los productos, no te lo voy a negar. Han sido problemas de logística y problemas personales. Soy consciente y se está viendo la solución”, expresó Martínez.