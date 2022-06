La pesadilla de la casa propia: Estafaron a personas con millonarios créditos hipotecarios falsos

Una supuesta empresa ofrecía créditos hipotecarios cobrando una millonaria comisión, pero los préstamos nunca se concretaban. Estos supuestos gestores de créditos desaparecieron con el dinero, dejando a sus víctimas de brazos cruzados. Se trata de personas que no calificaban para un préstamo bancario, ya que su sueldo no era suficiente. Frente a eso, la pareja en cuestión mejoraba su situación financiera para que el banco accediera a aprobar un crédito, sin embargo, éste nunca llegaba. Desde la PDI advierten que las personas que no clasifican para créditos y que lo solicitan por un canal informal, están siempre corriendo el riesgo de ser víctimas de este delito.