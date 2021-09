En estado grave se mantiene un estudiante universitario que fue baleado durante el fin de semana pasado en un camping de Tongoy, en Región de Coquimbo. Según la declaración de testigos, Cristóbal Ariztía Manterola, estudiante de Ingeniería Comercial de 21 años, habría intentado ingresar al recinto privado donde se estaba realizando una fiesta y fue herido por el dueño del lugar, identificado como Richard Pinto. De acuerdo a las primeras versiones, el joven habría viajado al balneario desde Santiago por Fiestas Patrias, donde habría quedado de juntarse con amigos en el camping, pero al no poder ingreso debido a que el aforo estaba completo, habría intentado hacerlo por una vía no habilitada. De esta manera, se habría desencadenado el grave hecho. Desde Carabineros indican que “se desconoce, y por supuesto que es materia de investigación, si hubo algún forcejeo o discusión por parte de las dos personas involucradas, donde se realiza un disparo por parte del propietario el cual alcanzó a la víctima”. Mientras tanto, el autor del disparo fue formalizado por el delito de homicidio frustrado y quedó con arresto domiciliario total. La hija del imputado, quien dijo tener contacto permanente con la familia de la víctima, señaló a CHV Noticias que “esto es un accidente que no nos tiene bien en realidad. Estoy trayendo médicos para que lo vengan a evaluar. Esto se nos viene pesado, no solamente por la parte legal, sino emocional”.