Con apenas una maleta y la promesa de un trabajo que le permitiría ayudar a su familia que vive en extrema pobreza en Vietnam, una mujer viajó más de 17 mil kilómetros. Al desempacar, un calvario de esclavitud, explotación, malos tratos y condiciones inhumanas la esperaban en nuestro país. “Tenía miedo, mucho miedo. No tienen corazón, sólo saben de plata”, aseguró Thi Tinh Nguyen, quien trabajaba hasta 17 horas diarias sin recibir sueldo y dormía en el suelo con su hijo de 1 año. Ella fue contactada en Vietnam por un intermediario de dos imputados por este caso, quienes son dueños de un mall chino en Cabildo. A la distancia, pactaron un sueldo de 500 dólares para el primer mes de prueba y de 1.000 dólares los meses siguientes por concepto de atención al cliente. El 1 de noviembre de 2017, el mismo día que llega a nuestro país sin dinero en sus manos, sus empleadores le dicen que ya no la necesitan. “Es muy triste, sentí mucho miedo y no sabía qué hacer”, relató. Por su parte, el abogado querellante Manuel Contreras afirmó que “después de hacer todo ese viaje con distintas escalas en distintos países, llega a nuestro país. Ahí le señalan que ya no requerían sus funciones y ella no tiene otra opción más que quedarse ahí y comenzar a trabajar gratis”. Con sus papeles de turista y sin manejar el idioma, esta ciudadana vietnamita fue sometida a una explotación y vulneración de derechos humanos sin precedentes en nuestro país por casi 3 años. “En la mañana me despertaba y limpiaba afuera y adentro, cocinaba, lavaba ropa, tenía que trabajar en la tienda y ordenar la bodega. En la noche también”, contó, agregando que nunca le pagaron y que no podía salir sola. Actualmente, la PDI indaga la organización criminal presente en el delito de trata de personas y otros delitos penales que pudiesen haber vulnerados sus derechos durante el encierro.